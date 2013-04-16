У Києві очікується зростання кількості угод з житлом, ціни будуть стабільними - експерти

У Києві наприкінці серпня - початку вересня 2013 року очікується збільшення кількості угод з житлом, а ціни на квартири збережуться на поточному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив президент Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Сергій Злидень на прес-конференції у вівторок.

«Ми припускаємо, що восени відбудеться сплеск ділової активності і кількість угод почне збільшуватися практично у всіх сегментах, але передусім - на вторинному ринку. Однак ціна квадратного метра залишиться такою ж, як і зараз», - сказав він.

Керівник комітету Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) з інформаційних технологій, сервісів, аналітики та МЛС Едуард Бразас зазначив, що вартість житла стабілізувалася і на вторинному, і на первинному ринку.

«Покупці не можуть, продавці не хочуть. І це хитка рівновага дозволяє цінам стояти на місці. На вторинку ціни не змінюються протягом останнього року в цілому по Україні... На первинку ціни в принципі теж стабільні», - сказав Е.Бразас.

Він додав, що в Києві на первинному ринку житла з'являється досить багато пропозицій за ціною 1 тис. дол./кв. м, що достатньо актуально, «оскільки навіть підвищення вартості на 100-200 дол. робить істотний вплив на покупців, і вони перестають купувати».

«Насправді сьогодні покупець дуже чутливий до ціни, буквально трохи (підвищують - УНІАН) - і його не заманиш ніякими калачами», - уточнив керівник комітету АФНУ.

За даними Е.Бразаса, в першому кварталі відбулося деяке зниження ціни на заміське житло і будинки в межах міста. Таке житло менш ліквідне і цікаве для покупця, його розглядають як другу нерухомість.

«Найдешевші пропозиції цього сегмента в якийсь момент ставали альтернативою міському житлу, але гідної альтернативи так і не з'явилося», - констатував він.

Е.Бразас зазначив, що такі фактори, як нові правила реєстрації прав на нерухомість, введення податку на нерухомість, прийдешнє обмеження готівкових розрахунків, нові спроби Кабміну зарегулювати ринок оцінки нерухомості для оподаткування, кіпрська криза «перебити глобальну економічну проблему в нашій країні не можуть і на ринок з точки зору активізації практично не впливають».

«Без зміни ситуації як з доходами громадян взагалі, так і з іпотечним кредитуванням зокрема нічого у нас на ринку не відбудеться. Оскільки ні в першому, ні в другому питанні приводу для оптимізму не передбачається, то, відповідно, і найближчим часом на ринку нерухомості, вочевидь, все відбуватиметься в такій же динаміці », - вважає Е.Бразас.

На думку президента АФНУ, стабільність цін на нерухомість говорить про те, що «ми проходимо нормальну стадію економічної кризи - стабілізації, депресії, але за нею у будь-якому випадку відбувається зростання».

С.Злидень зазначив, що сьогодні ринок нерухомості перебуває в збалансованому стані і чітко відповідає і політичному, і економічному стану країни. «Ринок нерухомості був перегрітий в 2008 році лише тільки тому, що великі кошти, які раптом з'явилися в країні, крім фінансового ринку передусім розподілилися на ринку нерухомості», - пояснив він.

За даними АФНУ, у Києві середня вартість житла на вторинному ринку становить 1800 дол./кв. м, в Одесі - 1200 дол./кв. м, у Львові - 1150 дол./кв. м, у Дніпропетровську - 850 дол./кв. м, у Харкові - 800 дол./кв. м.