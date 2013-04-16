Азаров упевнений у надійності дамби Київського водосховища - "критичного стану немає"

Прем'єр-міністр України Микола Азаров упевнений у надійності дамби Київського водосховища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після відвідання дамби Київської ГЕС.

«На жаль, мають місце спекуляції, пов‘язані, приміром, із критичним станом Київської дамби. Ну, ніякого критичного стану немає», - сказав М.Азаров.

За словами глави уряду, моніторинг ситуації на Київській дамбі проводиться постійно.

«Стан ні дамби, ні греблі ніяких побоювань не викликають... Тому ці спекуляції, я б сказав, нічого позитивного не несуть», - зазначив М.Азаров.