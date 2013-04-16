Податок на нерухомість може призвести до зростання вартості оренди житла - експерт

Запровадження цього року податку на нерухомість може привести до підвищення вартості оренди житла.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив керівник комітету Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Юрій Піта на прес-конференції у вівторок.

На його думку, власник нерухомості закладатиме суму податку в орендну плату за житло. «Оренда оплачується щомісячно, а податок — один раз на рік. Сам власник може порахувати, скільки він повинен заплатити. Якщо, наприклад, сума податку буде 500 грн, то він суму розділить на 12 місяців», - зазначив експерт.

Ю.Піта нагадав, що сплатити податок потрібно протягом двох місяців після отримання повідомлення від податкової, а за прострочення платежів передбачено штрафи. При цьому він порекомендував власникам нерухомості перевіряти пошту як за місцем реєстрації, так і за місцем розташування нерухомості, оскільки повідомлення можуть прийти на одну з адрес.

Проте президент Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Сергій Злидень вважає, що запровадження податку на нерухомість з досить низькою ставкою оподаткування — це генеральна репетиція перед підвищенням даного податку.

«Це якийсь дзвіночок про те, що, цілком імовірно, відпрацювавши механізм, врахувавши всі чинники і не викликавши обурення населення, тому що це невеликі кошти на сьогодні, в подальшому можна збільшити ставки податку. Це цілком реальні речі», - припускає С.Злидень. На його думку, орендодавець не перекладатиме податок на плечі орендаря і не збільшуватиме орендні ставки. «У тих розмірах, які сьогодні є, мені здається, він (податок – УНІАН) ніяк не вплине на ринок оренди», - вважає С.Злидень.

За даними АФНУ, в Києві середня вартість оренди житла становить 650 дол./місяць.

Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня Міндоходів починає розсилати платіжні квитанції з податку на нерухомість, які необхідно сплатити не пізніше як за 60 днів з моменту отримання. Разом з тим, питання, які виникають у процесі оплати, щодо обсягу платежу, визначення об'єкту оподаткування або прохання про розстрочку, можна вирішити, звернувшись до податкових органів.

За оцінками Міндоходів, середній розмір платежу для квартир площею понад 120 кв. м становитиме 300 грн, для будинків площею понад 250 кв. м – 800 грн.