Вартість оренди житла в Києві цього року може змінитися в межах 5% - експерт

Вартість оренди житла в Києві за підсумками 2013 року може змінитися на 5% у бік збільшення або зменшення.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив керівник комітету Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) з інформаційних технологій, сервісу, аналітики і МЛС Едуард Бразас на прес-конференції у вівторок.

«Ми глобального зростання цін не прогнозуємо. Плюс-мінус 5%. Оренда за підсумками минулого року показала зростання на 5%... За кількістю угод, я сподіваюся, активізація справді відбудеться, а за цінами я не бачу приводів для якихсь кардинальних тенденцій», - вважає він.

Керівник комітету АФНУ додав, що на українському ринку домінує загальносвітова тенденція оренди житла у складчину, що дало змогу ринку продемонструвати позитивну тенденцію.

За даними Е.Бразаса, за перший квартал цього року вартість оренди в Києві зросла в середньому на 1-1,5%.

«Ринок оренди показує позитивну динаміку. В тому сенсі, що кількість угод не зменшується, ціни потихеньку зростають. Найдешевша пропозиція вимивається, відповідно, середні ціни підростають», - сказав він.

Е.Бразас уточнив, що за 2,5 тис. грн, як було півроку-рік тому, найняти житло в Києві вже нереально, а найдешевша пропозиція стартує з 3-3,5 тис. грн за квартиру на місяць.

За даними АФНУ, в Києві середня вартість оренди житла становить 650 дол./місяць.