Державна іпотечна установа сформувала резерви на 50 млн грн

Державна іпотечна установа (ДІУ) за підсумками 2012 року сформувала резерви на 50 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі установи.

За даними прес-служби, резерви становлять 1,7% від загального обсягу активів установи.

У ДІУ пояснили, що резерви формуються під проблемні кредити, термін погашення яких закінчився.

Станом на 1 січня 2013 року кредитний портфель ДІУ становив 904,9 млн грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.