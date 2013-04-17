Будівельні підприємства України скорочують обсяги робіт

Будівельні підприємства України в січні-березні 2013 року скоротили обсяги робіт на 16,8% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 9,4 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-березні ц.р. будівельні підприємства зменшили обсяг робіт зі спорудження будівель на 15,5% порівняно з аналогічним періодом 2012 року — до 4 млрд 608,8 млн грн. Зокрема обсяг робіт зі спорудження житлових будинків знизився на 2,8% - до 1 млрд 725,2 млн грн; зі спорудження нежилих будівель - скоротився на 21,5%, до 2 млрд 883,6 млн. грн; з будівництва інженерних споруд - скоротився на 18%, до 4 млрд 826,3 млн. грн.

У Держстаті відзначили, що роботи з нового будівництва, реконструкції й технічного переозброєння становили 84,3% загального обсягу, роботи з капітального ремонту — 7,9%, з поточного ремонту — 7,8%.

За даними Держстату, будівельні підприємства Києва в січні-березні 2013 року знизили обсяги робіт на 34% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 2 млрд 062,7 млн. грн, виконавши 21,9% загального обсягу робіт.

Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України в січні-лютому 2013 року скоротили обсяги робіт на 11,3% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 5,8 млрд грн; у січні 2013 р. - скоротили обсяги робіт на 15,2% порівняно із січнем 2012 року і на 66,5% порівняно з груднем 2012 року - до 2,8 млрд грн.

Довідка УНІАН. За уточненими даними Держстату, будівельні підприємства України в 2012 році скоротили обсяги робіт на 14% порівняно з показниками 2011 року.

Раніше служба повідомляла, що будпідприємства в 2012 році скоротили обсяги робіт на 13,8% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 62 млрд 280 млн. грн.

У 2011 році будпідприємства збільшили обсяги робіт на 11,1% порівняно з 2010 роком - до 60 млрд 454,3 млн. грн.