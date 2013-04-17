Квартирна черга в 2012 році скоротилася на 5,7% - до 1,021 млн осіб

В Україні на кінець 2012 року на квартирному обліку перебувало 1 млн 021,7 тис. сімей і самотніх громадян, що на 5,7% (62 тис.) менше, ніж на кінець 2011 року, повідомляє Державна служба статистики.

За даними відомства, найчисленнішими категоріями, які перебували на квартирному обліку, були мешканці гуртожитків - 158,2 тис. (15,5%) і молоді сім'ї - 102,7 тис. (10,1%).

Із загальної кількості сімей та самотніх громадян, які перебували на квартобліку, 26,6% громадян користуються правом першочергового отримання житла, 9,2% громадян, які користуються правом позачергового одержання житла і 64,2% громадян, які перебувають у загальній черзі.

У структурі черговиків 693,369 тис. сімей і самотніх громадян перебувають на квартобліку більше 10 років, 152,393 тис. - 6-9 років, 148,936 тис. - 1-5 років, 27,010 тис. - менше року.

У Держстаті зазначили, що в 2012 році отримали житло і поліпшили свої житлові умови 7,2 тис. сімей і самотніх громадян, що майже не відрізняється від відповідного показника минулого року (0,7% від кількості сімей та самотніх громадян, які перебувають у черзі на кінець 2011 року).

Із загальної кількості громадян, які отримали житло, 30,5% становили громадяни, які скористалися правом першочергового отримання житла, 21% - правом позачергового одержання житла і 48,5% громадян перебували у загальній черзі.

Найбільше житла отримали сім'ї та самотні громадяни у Києві (1169 сімей та самотніх громадян), Донецькій області (1329), Луганської області (682), найменше - у Тернопільській області (23), Закарпатській області (24) та Херсонській області (27).