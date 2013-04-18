Мінрегіон пропонує штрафувати за реконструкцію і капремонт квартир без дозволу

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонує штрафувати за проведення без дозволу реконструкції або капітального ремонту квартир у багатоквартирних будинках.

Про це йдеться в законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про переобладнання й перепланування житлових приміщень», розміщеному на сайті міністерства.

Пропонується доповнити ст. 96 Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якою за виконання будівельних робіт із реконструкції або капітального ремонту квартири в багатоквартирному житловому будинку без отримання документа, який дає право на виконання таких робіт, наведення недостовірних даних у такому документі, а також експлуатацію квартири після проведення реконструкції або капітального ремонту без прийняття в експлуатацію, пропонується штрафувати в розмірі від 300 до 350 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (5100 - 5950 грн).

Документом також пропонується внести зміни до ст. 100 Житлового кодексу Української РСР.

Статтю пропонується доповнити нормою, згідно з якою роботи з переобладнання й перепланування житлового будинку та житлового приміщення, що не передбачають втручання в несучі й захисні конструкції або інженерні системи, здійснюються їхнім власником (орендарем) без отримання дозволу або іншого документа, який дає право на їх виконання. Після їх завершення введення об'єкту в експлуатацію не потрібне.

Перелік таких робіт визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

Якщо в результаті виконання робіт змінюється площа, кількість або призначення приміщень у будинках державного або громадського житлового фонду, їх проведення допускається з письмової згоди орендодавця, наданої відповідно до правил користування житловими приміщеннями.