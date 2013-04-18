Київрада затвердила план території Біличанського лісу для "БІОНІК Хілл"

Депутати Київради затвердили детальний план територій комплексної забудови з об’єктами житлового, громадського, адміністративного, науково-виробничого та промислового призначення з об’єктами соціальної інфраструктури та паркінгами на земельній ділянці на вулиці Пономарьова, 1А у Святошинському районі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 82 з 98 зареєстрованих в залі депутатів.

На початку обговорення проекту рішення виступили представники громади Києва, які підкреслили, що мова йде про територію Біличанського лісу. Зокрема, представник Комітету захисту Біличанського лісу Вероніка Агеєва зазначила, що проект “БІОНІК Хілл” (BIONIC Hill) передбачає будівництво 35-тисячного мікрорайону з житловою та офісною забудовою в центрі Біличанського лісу.

Вона також звернула увагу, що захисники лісу очікують найближчим часом на підписання Президентом України указу про надання Біличанському лісу статусу національного природного парку.

“Ми пропонуємо вам взяти тайм-аут і зняти це питання з розгляду, дочекатися, доки Біличанський ліс отримає статус національного природного парку, а потім розглядати це питання”, - сказала В.Агеєва, звертаючись до депутатів.

За її словами, детальний план території Біличанського лісу після підписання відповідного указу Президента треба буде розглядати вже виходячи з інших умов, а саме з урахуванням статусу цього лісу як національного природного парку.

У відповідь на цю заяву депутат Київради (фракція ГАК) Юрій Бондар сказав, що майданчик, який відводиться під “БІОНІК Хілл”, - це територія колишньої військової частини.

За його словами, жодної шкоди лісу в даному випадку не буде завдано, а громада Києва має позитивно ставитись до того, що знайшовся інвестор, який зацікавився цією територією.

За результатом голосування Київрада затвердила детальний план вказаної території, незважаючи на аргументи громадських активістів.

Згідно з доданим до проекту рішення проектним планом території забудови, в межах інноваційного парку «БІОНІК Хілл» планується побудувати, крім навчально-дослідницького центру, конференц-зали та офісні будівлі з шоу-румом, також наукомістке виробництво. Заплановано також побудувати багатоквартирні житлові будинки та готель на 165 номерів, гуртожиток, ЖЕК, відділення зв’язку, підприємства побутового обслуговування, поліклініку на 700 відвідувачів, загальноосвітню школу на 33 класи, дитячий дошкільний заклад на 160 місць, приміщення для культурно-масової роботи з населенням, дозвілля та аматорської діяльності, відеосалон, бібліотеку, торговельні заклади продовольчих та непродовольчих товарів. Передбачається відкрити заклади громадського харчування з магазинами кулінарії, фітнес-центрами, паркінг на 750 авто тощо.

У рішенні зазначається, що проект ДПТ пройшов громадське обговорення, і всі зауваження та пропозиції громадськості розглянуті на засіданні робочої групи, створеної відповідно до наказу Департаменту містобудування та архітектури від 22 січня 2013 р., враховані.

Як повідомляв УНІАН, проект BIONIC Hill був презентований на першому київському інноваційному форумі Kyiv City Open Doors, що пройшов у столиці 19-20 квітня 2012 року.

20 квітня КМДА підписала меморандуми про співпрацю з 11 американськими інвесторами, які представляють венчурні фонди Кремнієвої долини, у рамках реалізації проекту з будівництва інноваційного парку BIONIC Hill.

За словами голови КМДА Олександра Попова, проект планується реалізувати у найближчі 2-3 роки. За його словами, меморандуми підписано з компаніями, які мають практичний досвід реалізації таких проектів і які будуть інвестувати кошти у реалізацію відповідних проектів.

Вартість проекту, за інформацією О.Попова, становить близько 1 млрд доларів.