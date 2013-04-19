Найдешевша квартира в Києві продається за 27 тис. дол., повідомляє портал безкоштовних оголошень Slando.

За цю вартість пропонується квартира в Приладному провулку загальною площею 13 кв. м у 5-поверховому будинку. Туалет і крихітна кухня розташовані в квартирі, а от ванна вже загальна на п'ять квартир.

На другому місці п'ятірки найбільш доступних квартир столиці знаходиться студіо на вул. Олевської за 29 тис. дол. Загальна площа квартири становить 27 кв. м, житлова - 20 кв. м.

Третю позицію займає «гостинка» на вул. Олени Теліги за 33,5 тис. дол. Квартира з ремонтом займає площу 25 кв. м.

На четвертому місці - квартира на бульварі Академіка Вернадського за 34 тис. дол. «Гостинка» має площу 23 кв. м, у ній зроблено косметичний ремонт, є вбудована кухня і комора.

Замикає п'ятірку «гостинка» на бульварі Академіка Вернадського вартістю 35 тис. дол. Квартира площею 27 кв. м з новою столяркою, бронедверима і сантехнікою.

Як повідомляв УНІАН,найдорожча квартира в Україну продається в Києві за 11,5 млн дол.

Довідка УНІАН. Slando.ua - дошка приватних інтернет-оголошень українців, входить до великого холдингу електронної комерції Аllegro Group Ukraine.

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