В Україні обсяг субсидій скоротився на 23,4%

У січні-березні 2013 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 34,7 млн грн, що на 10,6 млн грн (на 23,4%) менше, ніж у січні-березні 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені у розмірі 30,8 млн грн, у сільській – 3,9 млн грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-березні 2013 року були призначені 238,9 тис. сімей (94,7% від загальної кількості сімей, що звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості – 176,1 тис., у сільській – 62,8 тис. сімей. Порівняно з січнем-березнем 2012 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, збільшилася на 19,9 тис. (на 9,1%).

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у березні п.р. зменшився порівняно з березнем 2012 року на 52,7% – до 95 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано у Київській, Харківській і Львівській областях (258-228,5 грн), найменший – у Кіровоградській і Херсонській областях (20,7 грн і 17,8 грн).

Як повідомляв УНІАН, у січні-лютому 2013 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 27,7 млн грн, що на 8,5 млн грн (на 23,5%) менше, ніж у січні-лютому 2012 року.

У січні 2013 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 17,1 млн грн, що на 3,9 млн грн (на 18,57%) менше, ніж у січні 2012 року.