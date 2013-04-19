Міндоходів називає розумною дискусію про можливе відстрочення сплати податку на нерухомість

Міністерство доходів і зборів вважає розумною дискусію, яка розгорнулася щодо можливого відстрочення сплати податку на нерухомість до 1 січня 2014 року, як пропонується у законопроекті №2405 про внесення змін до Податкового кодексу в частині оподаткування житлової нерухомості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам заявив міністр Олександр Клименко.

«Я хочу запевнити, що Міндоходів готове до адміністрування податку на нерухомість. Якихось труднощів ми не зазнаємо. Водночас справді є дискусія, і вона цілком розумна, про те, щоб дати платнику квитанції, і провести звіряння до кінця року», - сказав О.Клименко.

До того ж він звернув увагу на те, що загалом дискусія ведеться в площини зручності платника податку. «Нам важливо уникнути неприємностей – зробити це як сервіс для платника», - наголосив міністр і запевнив, що у разі, якщо зміни до закону будуть прийняті, міністерство буде готове не тільки виконувати нові законодавчі вимоги, а й повертати платникам ті податки, які будуть сплачені до моменту можливого ухвалення змін до законодавства. «Сьогодні немає сенсу коментувати законопроект як ініціативу, але якщо він і буде прийнятий, то порядок повернення коштів визначено – за заявою платника», - сказав міністр.

Нагадаємо, законопроект про внесення змін до процесу оподаткування житлової нерухомості, підготовлений Кабінетом міністрів, готується до другого читання в парламенті. Запропоновані зміни зокрема стосуються можливості отримання квитанції про сплату податку на нерухомість до 1 липня і одночасно проведення звірення усіх даних аж до 31 грудня 2013 року. До того ж у 2013 році податок на нерухомість пропонується не нараховувати, а вже нарахований податок – не платити.

Як повідомляв УНІАН, чинна стаття Податкового кодексу набула чинності з 1 січня 2013 року. Не є об'єктом оподаткування житлова площа, що перебуває у власності держави або територіальних громад, знаходиться в зоні відчуження або примусового відселення, належить дитячим будинкам сімейного типу. Не оподатковуються гуртожитки, дачні або садові садиби, але не більш як за одну з розрахунку на одного платника податків, житлова нерухомість, що перебуває у власності багатодітних сімей і сімей з прийомними дітьми, але в розрахунку не більш як один об'єкт нерухомості на сім'ю.

Фізичні особи, які не мають податкових пільг, платять податок згідно з квитанцією, надісланою податковими органами у термін не пізніше як 60 днів з моменту отримання квитанції. Податок на нерухомість сплачується авансовим платежем на весь рік. Податок нараховується за кожний квадратний метр понад пільгову площу для квартир житловою площею від 120 до 240 кв. м і житлових будинків житловою площею від 250 до 500 кв. м, платіж становить 1% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2013 року. Для квартир житловою площею понад 240 кв. м і будинків житловою площею понад 500 кв. м визначено ставку у розмірі 2,7% мінімальної зарплати.

На 1 січня 2013 року мінімальна зарплата затверджена у розмірі 1 147 грн.

Міндоходів розпочало розсилати квитанції з 15 квітня. Середній розмір платежу для квартир площею понад 120 кв. м становить 300 грн, для будинків площею понад 250 кв. м – 800 грн.