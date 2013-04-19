Укрдержреєстр запровадить електронну систему керування чергою

Державна реєстраційна служба України запровадить електронні системи керування чергою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Укрдержреєстру, про це сказав голова відомства Дмитро Ворона під час спільної наради Міністерства юстиції України, Державної реєстраційної служби України та Державного агентства земельних ресурсів України з актуальних питань державної реєстрації прав на нерухоме майно, яка відбулася сьогодні у Донецьку.

За словами Д.Ворони, наразі Укрдержреєстр вживає усіх необхідних заходів, аби максимально спростити та зробити комфортним обслуговування у відділах реєстрації.

«Хочу відзначити, що після надходження звернень та скарг щодо черг у відділеннях реєстрації Кабінетом Міністрів прийнято рішення про виділення коштів для територіальних органів державної реєстрації на закупівлю електронних систем керування чергою, які будуть встановлені в усіх «проблемних» точках», - зазначив Д.Ворона.

Закупівля цих систем здійснюватиметься Мін’юстом, як головним розпорядником бюджетних коштів, відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Загалом планується встановити 29 таких систем.

Як повідомляв УНІАН, Державна реєстраційна служба розмістила на своєму офіційному сайті зображення з веб-камер, розташованих в органах державної реєстрації прав, завдяки чому в спеціальному розділі кожен громадянин може вибрати найближчий орган реєстрації у своєму регіоні і перевірити хід і швидкість обслуговування заявників. Фотозображення оновлюється щохвилини.

Нагадаємо, раніше в Україні діяло чотири державні реєстри, в яких підлягали реєстрації права на нерухомість: реєстр прав власності на нерухоме майно; реєстр угод; реєстр іпотек і реєстру заборон відчуження нерухомого майна.

З 1 січня 2013 року реєстрація прав на нерухомість проводять органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації.