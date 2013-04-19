Кількість тих, хто отримав держпідтримку для купівлі житла в 2012 році зросла в 2,3 разу

18:24, 19 квітня 2013
Нерухомість
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В Україні у 2012 році кількість сімей, які одержали державну підтримку для купівлі житла, зросла в 2,3 разу порівняно з 2011 роком - до 2857 сімей.

Такі уточнені дані наводить прес-служба Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

За словами глави правління фонду Леоніда Рисухіна, у 2012 році механізмами пільгового довгострокового кредитування молодих сімей і державної підтримки для будівництва доступного житла скористалися 2857 сімей, що в 2,3 разу більше, ніж у 2011 році.

Минулого року в рамках реалізації програм фонду введено в експлуатацію 66 житлових будинків у різних регіонах України, в яких 1087 квартир одержали сім'ї, - учасники програм фонду.

Як повідомляв УНІАН, станом на 26 грудня 2012 року в Україні в рамках реалізації житлових державних програм, які реалізовуються Держфондом сприяння молодіжному будівництву, держпідтримку протягом 2012 року одержали 2596 сімей, що вдвічі перевищує показник за 2011 рік.

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