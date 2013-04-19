Проблема черг під час реєстрації нерухомості ліквідована - голова Укрдержреєстру

Зараз проблема масових черг під час державної реєстрації нерухомості в Україні вже ліквідована.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава Укрдержреєстру Дмитро Ворона сьогодні на прес-конференції в Донецьку після спільної наради Міністерства юстиції України, Державної реєстраційної служби України та Державного агентства земельних ресурсів України, на якому розглядалися актуальні питання державної реєстрації прав на нерухоме майно.

«Я з упевненістю можу сказати, що проблема масових черг, які були на початку січня, ліквідована. У жодному відділенні Державної реєстраційної служби немає тих тисячних черг, які були ще півроку тому в період роботи Бюро технічної інвентаризації», - сказав Д.Ворона.

При цьому він додав, що «усунути проблему вдалося, завдяки відкриттю нових приміщень для державної реєстрації». За словами глави Укрдержреєстру, зараз в структурі служби працюють 584 відділення, що більш, ніж удвічі перевищує кількість відділень БТІ, яких налічувалося 280. На сьогодні державні реєстратори працюють у більш, ніж 200 великих містах України.

Д.Ворона також повідомив, що за перший квартал поточного 2013 року держреєстраторами зареєстровано 645,091 тис. заяв та звернень громадян, з яких було розглянуто 587,771 тис., або 91%. Кількість задоволених заяв та звернень досягає 97% від розглянутих.

Так, якщо в січні 2013 року держреєстратори зареєстрували 83,511 тис. заяв та звернень, з яких 70% (або 58,236 тис.) було розглянуто, то в березні вже було зареєстровано 204,777 тис. і розглянуто 93% від зареєстрованих.

Під час спілкування з журналістами голова Державної реєстраційної служби України також заявив, що громадяни України з питаннями можуть безпосередньо звертатися на його офіційну сторінку в Фейсбук.

«У соціальній мережі Фейсбук працює моя офіційна сторінка. Аналогічні сторінки мають керівники реєстраційних служб у кожному регіоні. Отже, громадяни мають можливість безпосередньо звертатися до тих, хто забезпечує державну реєстрацію», - сказав Д.Ворона.

Він також нагадав, що для відкритості служби в кожному обласному центрі, в приміщеннях, де займаються прийомом громадян, функціонують веб-камери, з яких зображення в режимі онлайн транслюється на офіційному сайті Укрдержреєстру. Д.Ворона наголосив, що «до кінця серпня веб-камери будуть встановлені у всіх великих містах України».