Уряд має намір приділяти велику увагу розвитку Києва - Азаров

Уряд має намір приділяти велику увагу розвитку Києва.

Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив у ході спілкування з користувачами Facebook, відповідаючи на запитання про те, як бути депутатам Київради, якщо термін їх повноважень згідно із законом закінчується 2 червня.

"Про це чимало говорилося, і я не хочу повторюватися, тим паче, що питання зараз перебуває на розгляді Конституційного суду. У будь-якій країні повинна поважатися думка Конституційного суду. Тому почекаймо, який вердикт винесе суд і потім обговорюватимемо цю тему", - сказав М.Азаров.

Йому шкода, що під час дебатів у Верховній Раді з цього питання висловлювалося багато неправди, особливо щодо взаємовідносин центрального уряду і київської влади. М.Азаров навів приклад стягнення частини прибуткового податку, який збирається в Києві з усіх тих, що працюють.

"Проте ніхто не говорив про те, що в Києві працює значна частина громадян, які щодня приїжджають і виїжджаючих з Києва, які живуть в інших населених пунктах. А отже, інші населені пункти повинні утримуватися. Постає питання: за рахунок чого? Саме тому Бюджетний кодекс передбачає в таких випадках перерозподіл частини податку на користь інших населених пунктів", - наголосив М.Азаров.

Також він зазначив, що в Києві зосереджена велика кількість центральних офісів великих і середніх компаній, таких, наприклад, як "Нафтогаз", "Енергоатом", офіси центральних банків, які сплачують величезні податки за місцем своєї реєстрації, тобто в Києві.

"Але ж виробничі підприємства розміщені по всій країні. Ніхто не говорив також про те, що щорічно Київ одержує з держбюджету величезну дотацію на функції столиці. Ніхто не говорив про те, що за рахунок централізованих капітальних вкладень у Києві будувалися і будуються безліч об'єктів. Ніхто не говорив про те, що в Києві модернізуються і реконструюються багато медичних установ, які входять у систему академій наук. Словом, як завжди з боку опозиції звучали брехня, обман і демагогія. Ми чудово розуміємо, що Київ - столиця нашої країни і саме тому, незалежно від того, хто перебуває при владі в Києві, уряд приділяв і приділятиме велику увагу розвитку Києва", - наголосив М.Азаров.