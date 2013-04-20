Голова Укрдержреєстру просить Кабмін збільшити фінансування відомства

Голова Державної реєстраційної служби України Дмитро Ворона просить Кабінет міністрів збільшити бюджетне фінансування свого відомства внаслідок великого збільшення звернень громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.Ворона заявив у п'ятницю на прес-конференції в Донецьку після спільної наради Міністерства юстиції України, Державної реєстраційної служби України і Державного агентства земельних ресурсів України, на якій розглядалися актуальні питання державної реєстрації прав на нерухоме майно.

«У нас сьогодні є чимала проблема у всіх службах – це матеріально-технічне забезпечення», - сказав Д.Ворона, зазначивши, що потрібні і більші приміщення, і нові комп'ютери, і різні витратні матеріали.

«Наші цифри в цілому за реєстраціями за перший квартал цього року удвічі більші, аніж за минулий рік. Це справді хвилює. Те, що ми мали з бюджету, на сьогодні в нас практично закінчуються гроші на папір, на всі витрати і матеріали», - пояснив голова відомства, наголосивши, що «в бюджеті не було передбачено такого величезного валу звернень, які ми одержали після БТІ».

Так, за перший квартал поточного 2013 року держреєстраторами було зареєстровано 645,091 тис. заяв і звернень громадян, з яких було розглянуто 587,771 тис., або 91%.

«Крім того, ми сьогодні розширюємо наші приміщення, наші заклади, які сьогодні також потребують фінансування», - додав Д.Ворона.

Він повідомив: «Тому ми звернулися сьогодні до Уряду з ініціативою, щоб збільшити фінансування реєстраційної служби. Це потрібно для більшої зручності, для підвищення якості надання наших послуг. Ініціюємо сьогодні, щоб нам виділили додаткові гроші, щоб поліпшити наші сервіси, так, як це повинно бути». При цьому Д.Ворона не став конкретизувати, яку суму коштів потрібно залучити для вирішення цієї проблеми, але акцентував, що «суспільно значуща функція (Укрдержреєстру) потребує перерозподілу фінансування, бюджету».