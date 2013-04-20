Під час суботника в Україні буде висаджено близько 2 мільйонів дерев - Вілкул

Під час всеукраїнського суботника, присвяченого акції «За чисте довкілля», буде висаджено близько 2 мільйонів дерев.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул, повідомляє Урядовий портал.

«Сьогодні мільйони небайдужих жителів країни з сім'ями і друзями беруть участь у впорядкуванні парків, скверів, меморіальних комплексів. Під час суботника по всій Україні буде відремонтовано близько 6 тисяч дитячих майданчиків, прибрано 14 тисяч гектарів прибудинкових територій та ліквідовано 8 тисяч несанкціонованих звалищ », - сказав О.Вілкул, який у парку ім. Тараса Шевченка разом з киянами висадив саджанці клена.

У заході також взяли участь міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник, міністр інфраструктури Володимир Козак і голова КМДА Олександр Попов.

Відповідно до доручення віце-прем'єр-міністра, в кожному місті та районі був створений штаб і відкрита «гаряча» лінія, на яку зверталися жителі для уточнення місць проведення заходів з благоустрою.

Місцеві органи влади забезпечували координацію робіт, надавали необхідний інвентар і техніку. У суботнику взяли участь працівники комунальних підприємств, представники громадських організацій, волонтери, молодь.

«Люди сприймають суботник як свято, а не як необхідність. Це традиція нашого народу - спільно наводити чистоту на вулицях і у дворах після зими, тим більше такої складної, як цього року. Я дякую всім українцям, які беруть участь у цьому суботнику», - сказав О.Вілкул.