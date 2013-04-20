Азаров: День довкілля - нагода виявити здатність до об’єднання

Проведення Дня довкілля є слушною нагодою виявити здатність до об’єднання навколо ідеї екологічного та духовного розвитку держави, підтвердження свідомого ставлення до збереження довкілля.

На цьому наголосив прем'єр-міністр України Микола Азаров у привітанні з нагоди Дня довкілля, повідомляє Урядовий портал.

«Зазвичай напередодні Великодня кожна добропорядна сім’я прибирає, ремонтує та прикрашає свою оселю після холодної зими. Хотілося б, щоб цей день згуртував за доброю справою якнайбільше українців, які усвідомлюють, що лад у державі починається з власної оселі, вулиці, села та міста», - зазначив у привітанні прем’єр-міністр.

Він зауважив, що «природоохоронні органи, представники науки і громадськості докладають зусиль для того, щоб ми з Вами могли дихати чистим повітрям, пити якісну воду і виховувати здорових дітей». «У рік проведення в Києві ювілейного Міжнародного форуму “Довкілля для України” ми повинні продемонструвати сучасне бачення розв’язання екологічних проблем та приклади успішної реалізації стратегічних напрямів державної політики», - наголосив М.Азаров і побажав співвітчизникам наснаги і гарного настрою.