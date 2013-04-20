До кінця серпня у всіх відділах реєстрації великих міст з'являться веб-камери – Укрдержреєстр

До кінця серпня нинішнього року у всіх відділах Державної реєстраційної служби України великих міст встановлять веб-камери.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної реєстраційної служби України, про це сказав керівник цієї установи Дмитро Ворона під час спільної наради Міністерства юстиції України, ДРСУ та Державного агентства земельних ресурсів України з актуальних питань державної реєстрації прав на нерухоме майно, що відбулася 19 квітня.

Д.Ворона також зазначив, що зараз у кожному обласному центрі, у приміщеннях, де здійснюється прийом громадян, функціонують веб-камери, зображення з яких в режимі онлайн транслюється на офіційному сайті Укрдержреєстру.

«Завдяки цьому кожен може ознайомитися з ситуацією в органах державної реєстрації, і побачити насправді, чи є там черги», – сказав Д.Ворона.