В Україні 70% будинків будують з низькоякісних матеріалів - експерт

В Україні 70% житлових будинків будують з використанням будівельних матеріалів низької якості.

Таку думку висловила архітектор Анна Іскіердо, повідомили УНІАН у її прес-службі.

За оцінками архітектора, основна частка новобудов, побудованих з використанням будівельних матеріалів низької якості, припадає на будинки економ-класу - близько 60%, на будинки бізнес-класу - 30% і преміум-класу - 10%.

А.Іскіердо зазначила, що, в основному, обладнання та матеріали внутрішньої і зовнішньої обробки українські забудовники купують з Китаю і близького зарубіжжя, оскільки тут пропонують продукцію на 30-40% дешевше, ніж аналогічні матеріали європейського або навіть українського виробництва. Відповідно, компаніям вигідно купувати матеріали китайського виробництва, незважаючи на їх низьку якість.

Серед основних будівельних матеріалів і обладнання, які наразі експортують з Китаю, архітектор назвала кераміку та будівельні суміші, ліфти, двері, ескалатори, лакофарбові матеріали, кабель тощо.

«Сьогодні багато роблять ремонти, використовуючи екологічно чисті матеріали. Водночас вони не враховують, з яких матеріалів побудований будинок. Вся екологічність обробки квартири, меблів тощо може бути нівельована завдяки забудовнику, який економив під час будівництва і зводив будинок з неякісних будматеріалів», - сказала А.Іскіердо.

Архітектор також зазначила, що використання матеріалів низької якості впливає і на технічну безпеку будівлі. Тому держава повинна посилити контроль над використанням матеріалів при будівництві та дотриманням забудовниками державних будівельних норм.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за 2012 рік введено в експлуатацію 10 млн 749,5 тис. кв. м житла, що на 14,2% більше відповідного періоду 2011 року.

В Україні у 2011 році введено в експлуатацію 9 млн 410,4 тис. кв. м житла, що на 0,8% більше, ніж у 2010 році.

В Україні у 2010 році введено в експлуатацію 9 млн 339,3 кв. м житла, що на 45,9% більше, ніж за 2009 рік.