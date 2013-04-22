Державна іпотечна установа в травні випустить облігації на 1 млрд грн

Державна іпотечна установа (ДІУ) у другій декаді травня 2013 року планує випустити облігації на 1 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у понеділок голова правління ДІУ Валентин Рибачук під час круглого столу про перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні в 2013 році.

Згідно із затвердженим фінансовим планом ДІУ, у поточному році планується випустити облігацій на 2 млрд грн.

«Ставка рефінансування на цей рік там закладена 15,3%, 2 млрд грн коштує запозичення за облігаціями», - сказав він.

В.Рибачук зазначив, що установа вже розмістила облігацій на 1 млрд грн, а в другій декаді травня планується розмістити облігації ще на 1 млрд грн.

Голова правління ДІУ повідомив, що зниження ставки рефінансування можливе за умови, якщо знижується ставка запозичення на внутрішньому ринку країни.

«Понизиться ставка на внутрішньому ринку - відповідно, у нас ставка відразу ж знизиться. Тому що випуск облігацій на 2 млрд грн передбачає плаваючу ставку, при якій визначено, що якщо опускається ставка запозичення на внутрішньому ринку, то, відповідно, ми відразу опускаємо. Сьогодні вона становить 14,3%, тобто вона відповідає якраз випуску наших облігацій», - пояснив В.Рибачук.

Він також зазначив, що ДІУ стане оператором програми оренди житла з правом викупу під 3%, прийняття якої очікується наприкінці квітня цього року.

В.Рибачук уточнив, що на викуп квартир планується спрямувати кошти від розміщення облігацій, а на компенсацію відсоткової ставки (різниця між ставкою рефінансування в 15,3% і вартістю кредиту для позичальника в 3%) - кошти, передбачені на програму здешевлення іпотечних кредитів (іпотека під 3%).

«Якщо у нас сьогодні 15,3% річних, то компенсаційні у нас будуть виплачені з тієї статті бюджету, яка сьогодні запланована на програму «Доступне житло». Але там запланована видача 13%, а нам потрібно видавати 12,3%», - пояснив голова правління ДІУ. В.Рибачук уточнив, що ставка рефінансування включає ставку випуску облігацій плюс адміністративні витрати установи. До того ж, якщо знизиться вартість запозичення на внутрішньому ринку країни і, відповідно, знизиться ставка по випуску облігацій, то розмір компенсації також зменшиться.

Він уточнив, що цього року на «Доступне житло» (іпотека під 3%) передбачено 300 млн грн, але якщо знадобиться, сума буде збільшена.

«Після того як буде прийнято програму (оренди з правом викупу під 3% - УНІАН), вноситимуться зміни до статті бюджету про те, щоб ця стаття поширювалася на ДІУ», - додав В.Рибачук.

Він зазначив, що планується сформувати список квартир для участі в програмі. Процес викупу ДІУ квартир відбуватиметься, як тільки на квартиру буде знайдено покупця.

«Не буде такого, що людина приходить і укладає з нами договір під 16% (як у програмі іпотеки під 3% - УНІАН). Він буде відразу укладати (договір - УНІАН) з нашою компанією під 3% річних. Усі інші процеси лежатимуть на нас», - додав голова правління ДІУ.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа заявляла про початок з 10 грудня 2012 року випуску облігацій на суму 2 млрд грн під державну гарантію, а 28 грудня 2012 року - про початок розміщення іпотечних облігацій на 500 млн грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.