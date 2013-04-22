Азаров доручив укріпити спорудження Бортницької станції аерації

Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив організувати роботи з укріплення споруд Бортницької станції аерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідне доручення М.Азаров дав сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Треба провести профілактичні роботи на станції, укріпити її споруди. Зараз все висохне, можна буде проїхати по дамбі, підсипати, укріпити, де треба. Про це треба думати тепер, а не тоді, коли стається надзвичайна ситуація. Час є, треба спокійно й якісно все відремонтувати», - наголосив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня близько 19.00 на муловому полі № 3 площею 106 га Бортницької станції аерації, стався прорив дамби.

Причиною прориву стало танення снігу і підняття ґрунтових вод.

Ліквідували надзвичайну ситуацію о 6-й годині ранку 11 квітня.

11 квітня голова КМДА Олександр Попов запевнив, що аварія не вплинула на якість питної води у Києві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Київ просить в Кабміну 53 млн грн на Бортницьку станцію аерації