ДІУ до кінця року направить 1,5 млрд грн на рефінансування кредитів

Державна іпотечна установа (ДІУ) до кінця цього року має намір направити 1,5 млрд грн на рефінансування кредитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління ДІУ Валентин Рибачук під час круглого столу про перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні в 2013 році.

«1,5 млрд грн до кінця року ми готові направити на викуп кредитів. Для цього нам потрібно активізувати роботу банків із видачі кредитів», - сказав він.

В.Рибачук додав, що можливості установи дозволяють збільшити кількість рефінансованих кредитів до 7-8 тис.

За словами голови правління ДІУ, установа з початку 2013 року станом на 19 квітня рефінансувала 139 кредитів для придбання житла на суму 26,6 млн грн. Зокрема з початку квітня установа рефінансувала понад 100 кредитів на 20 млн грн.

Зі свого боку перший заступник голови правління ДІУ Юрій Зоц зазначив, що кредитування стримувалося через технічні проблеми, пов'язані з введенням із початку року нових правил реєстрації прав на нерухомість. Зокрема через технічні нюанси установа не може рефінансувати 60 кредитів, за якими було ухвалено рішення минулого року, оскільки банки не можуть їх оформити нотаріально.

Ю.Зоц зазначив, що рекомендована ДІУ ставка кредитування банків на рівні 18% (ставка рефінансування ДІУ - 15,3% плюс 2,7% комісійні банку) є актуальною на ринку, оскільки термін кредитування за програмою ДІУ доходить до 30 років. Водночас ставка кредитування комерційних банків доходить до 26-27% із терміном кредитування 10-20 років.

Він також закликав банки активніше брати участь у програмі ДІУ із добудови житлових будинків у плані стимулювання продажів квартир у вже добудованих будинках.

За даними ДІУ, на початок 2013 року на балансі установи знаходиться 5339 кредитів на 904,2 млн грн. Усього з дня свого створення ДІУ рефінансувала близько 8 тис. кредитів на 1,5 млрд грн.

ДІУ за участю банків-партнерів профінансувала завершення будівництва 27 житлових будинків на загальну суму понад 700 млн грн, що дозволяє ввести в експлуатацію близько 420 тис. кв. м житла на понад 5,5 тис. квартир. У першому кварталі цього року ДІУ профінансувала добудову житлового будинку загальною площею близько 20 тис. кв. м у Києві.

В установі зазначили, що 25 квітня ц.р. планується введення в експлуатацію житлового будинку загальною площею 10 тис. кв. м у Борисполі.

Довідка УНІАН. Державну іпотечну установу в Україні створено постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.