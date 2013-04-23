В Україні з початку 2013 року видано 215 кредитів за програмою здешевленої іпотеки (під 3%) на суму 47 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін у рамках круглого столу «Іпотека-2013: реалії, проблеми, перспективи».

«З початку року за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів одержали кредити 215 сімей на суму 47 млн грн», - сказав він.

Л.Рисухін зазначив, що фонд в повному обсязі виконує зобов'язання з компенсації процентної ставки комерційних банків за договорами, укладеними минулого року. «Люди одержали вже таку компенсацію у розмірі понад 9 млн грн», - сказав голова правління фонду.

Також він повідомив, що фінансування програми молодіжного кредитування з державного бюджету почнеться з травня цього року.

Водночас, за словами Л.Рисухіна, за кошти місцевих бюджетів і за рахунок статутного капіталу фонду з початку року за програмою молодіжного кредитування видано 50 кредитів.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 року в Україні були підписані перші цього року чотири договори про надання кредитів на придбання житла за програмою здешевленої іпотеки (під 3%) в Ужгороді, Черкасах і Києві на загальну суму 1 млн 231,5 тис. грн.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України в 2013 році розраховує на укладення громадянами 6,7 тис. іпотечних договорів у рамках програми здешевлення іпотеки під 3%.

Довідка УНІАН. У 2012 році механізмами пільгового довгострокового кредитування молодих сімей і державної підтримки для будівництва доступного житла скористалися 2 857 сімей, що в 2,3 разу більше, ніж у 2011 році.