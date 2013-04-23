ДІУ чекає у травні ухвалення програми оренди житла з правом викупу під 3%

Державна іпотечна установа (ДІУ) чекає в травні цього року ухвалення програми оренди житла з правом викупу під 3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник голови правління ДІУ Юрій Зоц в рамках круглого столу «Іпотека-2013: реалії, проблеми, перспективи».

Він відзначив, що програма була розроблена ще минулого року, проте зараз «процес пройшов наново».

«Ми знову переузгодили і підправили деякі деталі, і сподіваємося, що впродовж травня узгодження суміжними міністерствами буде завершено», - сказав Ю.Зоц.

Він зазначив, що документу залишилося пройти узгодження Міністерства фінансів і Міністерства економічного розвитку й торгівлі. За його словами, нова редакція програми не містить істотних відмінностей від торішньої.

Перший заступник голови ДІУ також відзначив, що банкам було цікаво брати участь в програмі рефінансування іпотечних кредитів ДІУ минулого року, коли ставка рефінансування становила 11% річних.

«Зараз, коли ми вимушені були запозичення минулого року розміщувати за ціною 14,3%, на рівні запозичень Міністерства фінансів, то, відповідно, ціна нашої роботи і ціна тих ресурсів, які ми розміщуємо перед банками, теж зросла до 15,2%... Зараз йдеться про те, що запозичення, яке стоїть в бюджеті цього року, у розмірі 2 млрд грн для ДІУ, спрямувати саме на програму оренди з викупом», - сказав Ю.Зоц.

Він уточнив, що облігації на 2 млрд грн будуть спрямовані на статутну діяльність установи, зокрема й на викуп квартир за програмою оренди з правом викупу.

«Постанова щодо оренди з викупом передбачає зміни до статуту. Ми зможемо придбавати ці об'єкти нерухомості на ринку. Тоді це піде просто в рамках нашої статутної діяльності», - повідомив Ю.Зоц.

За його словами, програма передбачає компенсацію з бюджету процентної ставки (між ставкою рефінансування ДІУ і ставкою в 3% для покупця).

«Програма має свої переваги, і ми бачимо, з погляду ринку, що якщо бюджет виділить невелику суму щодо загальних обсягів на компенсацію, вона буде дуже цікава», - вважає перший заступник голови правління установи.

Зокрема, серед плюсів програми він виділив відсутність першого внеску і достатньо невеликий щомісячний платіж. Передбачається, що одержувати будуть нове, здане в експлуатацію і готове для проживання житло.

Як повідомляв УНІАН, голова правління ДІУ Валентин Рибачук припускає, що компенсація процентної ставки з оренди з правом викупу може здійснюватися із коштів програми здешевленої іпотеки (під 3%).

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства чекає наприкінці квітня 2013 року ухвалення постановии щодо програми забезпечення громадян житлом шляхом оренди з правом викупу під 3% річних.

У листопаді 2012 року повідомлялося, що програма оренди житла з правом викупу під 3% пройшла узгодження всіх зацікавлених міністерств і відомств і зараз перебуває на розгляді Міністерства фінансів, яке має внести її на розгляд Кабміну.

Тоді проект програми оренди з правом викупу передбачав внесення щомісячної орендної плати у розмірі 3% від вартості житла впродовж 15 років. Перший внесок у програмі був відсутній, а процентну ставку і вартість житла пропонувалося зафіксувати на весь термін виплати. Планувалося, що право власності до покупця переходить після останнього платежу за орендою.

Для реалізації програми ДІУ планувала викуповувати квартири лише на первинному ринку житла.