Азаров доручив готувати "сани до зими"

Прем'єр-міністр Микола Азаров доручив віце-прем’єр-міністру Олександру Вілкулу, міністру будівництва, регіонального розвитку та ЖКГ Геннадію Темнику до кінця травня провести спільні з регіональними адміністраціями колегії щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2013-2014 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів.

"Закінчилася найважча зима за століття. Власне, ми пережили вісім зим водночас. Опалення в країні відключене. Що це означає? Передусім те, що без паузи повинна розпочатися підготовка до нового опалювального сезону. І в цілому до наступної зими. Під час цієї підготовки ми повинні зробити висновки з уроків минулої зими і розраховувати на найбільш жорсткий варіант погодних умов. Сьогодні ж треба розпочати технічну ревізію всіх об’єктів, які припинили роботу в зимовому режимі. Це завдання для Міненерговугілля, Мінрегіону і глав регіональних адміністрацій. «Тонкі місця» треба виявити до того, як вони порвуться. Після цього треба сконцентрувати ресурси на ліквідації виявлених потенційно небезпечних, аварійних ситуацій. Водночас системно, за регламентом проводити профілактичні, відновлювальні роботи", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що особливу увагу треба привернути до навчання і постійного підвищення кваліфікації персоналу, який відповідає за роботу об’єктів життєдіяльності, зробити практичні висновки щодо кожного випадку аварій під час опалювального сезону.

"І не тільки кадрові. Головне – як максимально підготувати людей до роботи у найскладніших умовах", - підкреслив прем'єр-міністр.

М.Азаров доручив провести аналіз роботи регіональних штабів із забезпечення сталого проходження опалювального сезону. Спланувати організацію запобігання аваріям та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення населення.

Крім того глава уряду вимагає забезпечити планування і проведення ремонтних робіт котелень та теплових мереж; паспортизацію готовності житлових будинків до наступного зимового періоду із перевіркою димових та вентиляційних каналів; підготовку маневреного ресурсу автономних та резервних джерел енергозабезпечення, наголошую на цьому особливо; проведення енергоаудиту, розроблення схем теплопостачання населених пунктів з метою оптимізації витрачання тепла; визначення відповідальності кожного керівника на всіх рівнях за заходи з покращення стану розрахунків за спожиті енергоносії.

Також М.Азаров вимагає завершити протягом ремонтного періоду оснащення котелень технологічними засобами обліку; створити необхідний запас посипних, пально-мастильних і ремонтних матеріалів та обладнання; продовжити роботу щодо переведення котелень на альтернативні види палива.

"Отже, чекаю від усіх керівників енергійної, без пауз, роботи. Сподіваюсь, ніхто не забув прислів’я про те, коли треба готувати сани", - резюмував М.Азаров.