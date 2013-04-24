«ЕСТА Холдинг» розробила систему туристичної навігації по Андріївському узвозу

Компанія «ЕСТА Холдинг» спільно з дизайнером Ігорем Скляревським розробила систему інформаційно-туристичної навігації по Андріївському узвозу і готова інвестувати в неї 400 тис. грн, повідомили в прес-службі компанії.

Система навігації включає колись звичні для Андріївського узвозу афішні тумби – у верхній і нижній частинах вулиці, а також інформаційні стенди, які розповідатимуть про історію Андріївської церкви, будинок-терем, музей Івана Кавалерідзе, замок Річарда, гори Уздихальницю і Замкову, «Театр на Подолі» і театр «Колесо», будинок-музей Булгакова, Музей однієї вулиці, старовинні садиби.

В основу інформаційних повідомлень лягли маловідомі історії, легенди і таємниці мешканців Андріївського узвозу, підготовлені дослідником історії Києва Владиславою Осьмак.

Компанія готова інвестувати 400 тис. грн в реалізацію проекту навігації на Андріївському узвозі, якщо проект підтримають кияни.

Як повідомляв УНІАН, компанія «ЕСТА Холдинг» інвестує понад 0,5 млн грн на виконання першого етапу програми розвитку пішохідної інфраструктури Андріївського узвозу, що передбачає реставрацію кованих сходів, які ведуть на Замкову гору.

Компанія у співпраці з київським дизайнером Ігорем Скляревським розробляє зручну й інформативну систему навігації по Андріївському узвозу.

Раніше «ЕСТА Холдинг» вирішила відмовитися від планів будівництва торговельно-офісного центру (ТОЦ) по вул. Фроловській на місці колишньої швейної фабрики «Юність» у Києві після того, як ситуація зі знесенням трьох будівель на Андріївському узвозі набула широкого розголосу.

Довідка УНІАН. Компанія «ЕСТА Холдинг» - керуюча компанія групи «ЕСТА» - холдингу нерухомості групи СКМ. Виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної та житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі «Донбас Палас» (м. Донецьк), «Опера» (м. Київ), Park Inn (м. Донецьк), БЦ «Пушкінський» (м. Донецьк), друга черга БЦ «Леонардо» (м. Київ), логістичний комплекс (м. Дніпропетровськ), проект реконструкції ЦУМу на стадії реалізації (м. Київ). Крім того, до групи входить компанія «ЕСТА Проперті Менеджмент», основним завданням якої є управління і експлуатація функціонуючих офісних приміщень.