Кількість недобудов у 2012 році скоротилася на 3%

В Україні у 2012 році кількість об'єктів незавершеного будівництва скоротилася на 3,3% - до 16,1 тис. об'єктів, повідомляє Державна служба статистики.

За даними служби, станом на 1 січня 2013 року в країні налічувалося 16 109 недобудов. З них 6 тис. (або 37,3%) перебували у стадії будівництва, а на 10,1 тис. (62,7%) будівництво припинено або законсервовано.

Найбільше недобудованих об'єктів зосереджено в Донецькій (8,3% загальної кількості в країні), Харківській (6,1%) областях, Криму, Житомирській і Львівській областях (по 5,5%), найменше — в Севастополі і Рівненській області (1,8% і 1,9% відповідно).

У Держстаті повідомили, що на території 21 регіону країни кількість тимчасово припинених або законсервованих об'єктів перевищувала кількість об'єктів, що будувалися. Зокрема, в Кіровоградській і Житомирській областях, Криму частка таких об'єктів становила 88,7%, 83,8% і 82,5% відповідно. Основною причиною припинення будівництва, за оцінками забудовників, є відсутність фінансування.

Серед об'єктів незавершеного будівництва налічувалося 10 943 будівель і 5 166 інженерних споруд, будівництво більшості з них припинено або законсервовано (відповідно 64,3% і 59,3% від загальної кількості).

За даними Держстату, більш як третина будівель незавершеного будівництва (3731 об'єкт загальною площею 18,538 млн. кв. м) становлять житлові будівлі, з яких на стадії будівництва перебувало 1298 об'єктів (площею 12,195 млн. кв. м), а будівництво 2433 будівель (площею 6,343 млн. кв. м) тимчасово припинено або законсервовано.

Частка житла, що будується, була найвагомішою в Тернопільській (83,2% загальної кількості житлових будівель у регіоні), Івано-Франківській (80%), Рівненській (76,5%) областях і в Києві (75, 9%). Водночас, у Кіровоградській і Житомирській областях вона становила лише 1,9% і 3,2% відповідно.

У Держстаті зазначили, що із загальної кількості незавершених нежитлових будівель продовжувалося будівництво 2608 (36,2%) об'єктів, а будівництво 4604 (63,8%) об'єктів тимчасово припинено або законсервовано.

Із загальної кількості незавершених інженерних споруд 2102 (40,7%) продовжували будувати, будівництво 3064 (59,3%) тимчасово припинено або законсервовано.

За даними служби, будівництво 1093 об'єктів з високим рівнем будівельної готовності (91-99%) тимчасово припинено або законсервовано. Найбільше таких об'єктів у Криму (98), Волинській (91), Донецькій (86) і Житомирській (77) областях.

У Держстаті також повідомили, що в Києві на 1 січня 2013 року налічується 596 об'єктів незавершеного будівництва, з яких будівництво 410 продовжувалося, 170 — тимчасово припинено, 16 — законсервовано.

Із загальної кількості недобудов 245 об'єктів — житлові будівлі, 255 — нежитлові.

Як повідомляв УНІАН, в Україні упродовж 2011-2012 років введено в експлуатацію 1854 об'єкти незавершеного будівництва.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, в Україні на 1 січня 2012 року налічувалося 16,7 тис. об'єктів незавершеного будівництва, що на 8,8% менше аналогічного показника на 1 січня 2011 року.

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