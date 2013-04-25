У центрі Одеси побудують великий торгово-розважальний комплекс

Архітектурно-містобудівна рада при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради схвалила будівництво в центрі міста великого торгово-розважального комплексу.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації міськради.

Згідно з повідомленням, 24 квітня відбулося засідання містобудівної ради, на якому розглядався детальний план території, прилеглої до Митної площі та Одеського торгового морського порту від Центрального парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка до Військового узвозу.

Замовник даної розробки - управління архітектури та містобудування міськради, план розроблено фахівцями Українського Державного науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто» (Київ).

На розгляд містобудівної ради винесли проект 12-поверхового торгово-розважального центру, який планується розмістити в районі Митної площі. Спорудження включає в себе торгівельні площі, кінотеатр, дитячий центр. Згідно з планами розробників, вулицю Приморську в майбутньому можна буде розширити до 15 метрів, а Деволанівський узвіз зробити пішохідною зоною.

Як повідомляє управління, у містобудівної ради виникли питання щодо поверховості комплексу, транспортної інфраструктури, а також - зведення на розі Військового узвозу автозаправної станції. У результаті проект прийнято із зауваженнями, які повинні бути враховані розробниками.