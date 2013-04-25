Частка іпотеки в структурі нових кредитів знизилася до 1% - НАБУ

Згідно зі статистикою Національного банку України, частка іпотеки в структурі виданих банками нових кредитів у січні-лютому 2013 року не перевищує 1%, тоді як за підсумками 2012 року цей показник становив 3,9%.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Згідно з повідомленням, на початок березня 2013 року питома вага іпотечних кредитів у роздрібному кредитному портфелі банківського сектора України становила 32%, водночас середня ставка за іпотечними кредитами, наданими протягом лютого в національній валюті, становила 19% річних. Як вважають експерти НАБУ, іпотека розвивається дуже стримано, в тому числі у зв'язку з досить високими процентними ставками, і на даному етапі необхідною умовою розширення іпотечного кредитування є державна підтримка.

Також повідомляється, що в рамках програми здешевлення іпотеки «Доступне житло», що передбачає компенсацію процентних ставок за кредитами в розмірі 13%, на 2013 рік у бюджеті закладено фінансування у розмірі 300 млн грн. У першому кварталі 2013 року на виконання програми з держбюджету виділено 50 млн грн (100% запланованого обсягу) та надано 80 кредитів на суму понад 15 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно із заявою голови правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леоніда Рисухіна, за період з початку року до кінця квітня за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів отримали кредити 215 сімей на суму 47 млн ​​грн.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в 2013 році розраховує на укладення громадянами 6,7 тис. іпотечних договорів в рамках програми здешевлення іпотеки під 3%.

У 2012 році механізмами пільгового довгострокового кредитування молодих сімей та державної підтримки для будівництва доступного житла скористалися 2 857 сімей, що в 2,3 разу більше, ніж у 2011 році.