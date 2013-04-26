Мінрегіон хоче залучити 1,5 млрд євро кредитів на модернізацію ЖКГ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України відпрацьовує з міжнародними банками питання залучення 1,5 млрд євро на модернізацію підприємств житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник під час конференції «Заходи щодо сприяння реалізації державної Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки в забезпеченні імпортозаміщення та енергоефективності в будівельній галузі, промисловому секторі та житлово-комунальному господарстві» у п'ятницю.

«Будівництво запрацює тільки тоді, коли буде реальний замовник, який матиме кошти, у якого буде можливість ці кошти вкладати в будівництво, оновлення, модернізацію. Тому дуже важливою складовою є завдання... поставлене Президентом України Віктором Януковичем, з модернізації житлово-комунального господарства», - сказав міністр.

За оцінками експертів, ємність цього ринку становить 400-600 млрд грн.

«Ми відпрацьовуємо зараз (можливість залучення коштів - УНІАН) зі Світовим банком, з Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку. Той пакет, який ми напрацювали протягом трьох місяців, становить близько 1,5 млрд євро... Це кошти, які потрібно буде вкласти в модернізацію, заміну застарілого обладнання», - зазначив Г. Темник.

Зокрема, за два роки на житлово-комунальне господарство планується спрямувати 22 млрд грн.

«22 млрд грн за два роки планується спрямувати на житлово-комунальне господарство. Це ті кошти, які повинні узяти підприємства житлово-комунального господарства, повинні скласти бізнес-плани, зробити проекти. У міністерстві працює спеціальне підприємство, яке допоможе містам, в яких немає відповідних фахівців, щоб працювати на рівні Світового банку, скласти бізнес-плани, щоб взяти кредити», - сказав голова Мінрегіону.

Г. Темник додав, що в 2012 році реалізовувався пілотний проект «Розвиток міської інфраструктури» для комунальних водоканалів в 14 містах України за рахунок позики Світового банку в розмірі 140 млн дол.

«Зараз вже за деякими проектами ми закінчили. До кінця року ми повинні завершити цей проект. Ця модель з економії відпрацьовується. При розрахунках 25-30% економії, за деякими проектами ми бачимо фактично 45-50% економії. Ми повинні відпрацювати модель, коли тариф незмінний, коли ми вносимо нову технологію, за цей рахунок ми скорочуємо нераціональні витрати на електроенергію, на дорогий природний газ», - уточнив міністр.

Він повідомив, що в міністерстві працює робоча група, яка розробляє модель повернення підприємствами ЖКГ позикових коштів, оскільки підприємства є збитковими, а тарифи - дотаційними.

Як повідомляв УНІАН, Програма активізації економіки на 2013-2014 роки передбачає залучення на 2013 рік 50 млрд грн під державні гарантії. Зокрема, на 2013 рік на ЖКГ заплановано 11 млрд грн.

Довідка УНІАН. 26 травня 2008 року Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий банк) і Міністерство з питань житлово-комунального господарства України підписали угоду про надання позики у розмірі 140 млн доларів на реалізацію проекту «Розвиток міської інфраструктури».

Проект спрямований на підвищення якості та надійності надання послуг шляхом низки інституційних змін та реабілітації систем водопостачання, водовідведення та утилізації твердих відходів, а також поліпшення екологічної ситуації. Його учасниками є 14 комунальних підприємств (водоканалів).

Проект здійснюється за рахунок позики Світового банку на умовах 100-відсоткового кредитування.