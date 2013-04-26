До кінця року в Україні будуть повністю оновлені державні будівельні норми

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України до кінця 2013 року планує повністю оновити державні будівельні норми (ДБН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник у ході конференції «Заходи сприяння реалізації державної Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки у забезпеченні імпортозаміщення та енергоефективності в будівельній галузі, промисловому секторі й житлово-комунальному господарстві» у п'ятницю.

«У нас зараз діє 222 ДБН ще з часів Радянського союзу. Тому завдання - до кінця року повністю їх оновити. Ми 58 єврокодів прийняли, і до 2015 року повністю їх гармонізуємо з нашим законодавством. У нас паралельно, з літа цього року, працюватиме й наша національна, й гармонізована з європейськими стандартами законодавча база», - сказав голова Мінрегіону.

Г.Темник зазначив, що в міністерстві розроблено план поетапного скорочення державних будівельних норм і переведення їх у національні стандарти.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2012 року Мінрегіон заявляв про намір переглянути державні будівельні норми (ДБН) із будівництва житла для зменшення втрат тепла в житлових будинках.