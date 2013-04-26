Екс-президент "Київміськбуду" Шилюк очолив Будівельну палату України

Голову правління одного з найбільших столичних забудовників «Домобудівний комбінат №4» (ДБК-4, Київ) Петра Шилюка обрано на посаду президента Будівельної палати України (БПУ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.Шилюк повідомив журналістам у п'ятницю.

«Президія ухвалила рішення про відновлення роботи. Будівельна палата України учора провела збори, і збори довірили президентство Шилюку», - сказав він.

До роботи в ДБК-4 П.Шилюк посідав посаду президента холдингової компанії "Київміськбуд". ДБК-4 входить до складу ХК "Київміськбуд".

Як повідомили УНІАН у прес-службі холдингової компанії "Київміськбуд", 25 квітня ц.р. на загальних зборах БПУ віце-президентами палати обрані Станіслав Сташевський, Олександр Омельченко, Іван Салій, Володимир Петренко, Ігор Кушнір, Тимофій Гіренко, Петро Сабашук, Микола Толмачов.

Також члени БПУ затвердили нову редакцію статуту організації.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня 2012 року помер президент Будівельної палати України, президент Конфедерації будівельників України Володимир Поляченко.

Довідка УНІАН. Будівельна палата України об'єднує будівельні компанії і є одним із засновників Конфедерації будівельників України.