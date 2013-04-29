Подовжено антидемпінгові заходи щодо імпорту шиферу з Росії

Україна продовжила чинність антидемпінгових заходів щодо імпорту азбестоцементних гофрованих листів (шиферу) з Російської Федерації.

Про це йдеться у рішенні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» (№80 від 27 квітня 2013 року).

Як вказується у повідомленні, 24 квітня ц.р. комісія розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України звіт, матеріали та висновки про результати перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту шиферу з Росії у зв'язку із закінченням терміну їх застосування.

За результатами розгляду матеріалів комісія встановила, що в період застосування антидемпінгових заходів імпорт російського шиферу до України здійснювався за демпінговими цінами. За даними проведеного міністерством розслідування, демпінгова маржа становила від 10,5% до 49,3%.

Рівень антидемпінгових заходів, що вживалися, був достатнім для того, щоб імпорт шиферу з Росії не завдавав шкоди національному товаровиробнику внаслідок демпінгового імпорту.

Водночас стан експортерів та їх економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що завдасть шкоди українському виробникові.

За оцінками комісії, припинення вживання антидемпінгових заходів, ймовірно, сприятиме продовженню дії демпінгу і завданню шкоди.

У повідомленні наголошується, що в рамках проведення перегляду жоден виробник або експортер шиферу з Росії не виявив бажання співпрацювати з Мінекономрозвитку і надавати інформацію.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2012 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі доручила Міністерству економічного розвитку і торгівлі переглянути антидемпінгові заходи щодо імпорту до України шиферу з Російської Федерації на вимогу асоціації «Українське хризотилове об'єднання».

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