Компанія «МАКО Холдинг», що входить до групи «МАКО», якою володіє старший син Президента України Олександр Янукович, в 2012 році отримала прибуток у розмірі 197 млн ​​грн проти чистого збитку в 3,46 млн грн у 2011 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі групи.

Згідно з повідомленням, прибуток «МАКО Холдинг» сформовано, в основному, за рахунок дивідендів, отриманих від дочірніх компаній.

Ще три компанії, що входять до складу «МАКО Холдинг», завершили минулий рік зі збитками. Зокрема, компанії «КБК» і «Едельвейс» зазнали збитків у розмірі 7,9 млн грн і 0,5 млн грн відповідно, зумовлених, в основному, збитками підприємств, в яких їм належать корпоративні права.

Компанія «Марінсервіс» торік зазнала збитків у розмірі 0,1 млн грн, що пояснюють незначним перевищенням поточних операційних витрат компанії над її доходами.

Фінансові показники цих компаній за 2011 рік не надані.

У групі зазначили, що фінансові показники цих компаній не відображають результатів роботи групи «МАКО» в цілому і не враховують результатів роботи інших компаній групи.

Станом на 31 грудня 2012 року група «МАКО» включала в себе холдингову компанію ПрАТ «МАКО Холдинг», банк ПАТ «ВБР» і ще 16 підприємств в Україні, Нідерландах і Швейцарії.

Результати роботи всієї групи «МАКО» будуть опубліковані після завершення аудиту фінансової звітності, підготовленої відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Довідка УНІАН. Підприємства групи «МАКО» працюють на ринку України з 2009 року. На 1 січня 2012 року до складу холдингу входило 16 підприємств в Україні, Голландії та Швейцарії, а також банк «ВБР». Власником групи «МАКО» є старший син Президента України Олександр Янукович.

ПрАТ «МАКО Холдинг» (Донецьк) займається будівництвом, здачею в оренду власної нерухомості. 100% акцій товариства володіє О.Янукович. Чистий збиток компанії в 2011 році становив 3,46 млн грн.