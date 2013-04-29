ТММ у 1-му кварталі збільшила продажі нерухомості на 35%

Девелоперсько-будівельна компанія ТММ у першому кварталі 2013 року збільшила обсяг продажів нерухомості у введених в експлуатацію і споруджуваних об'єктах на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 42,5 млн грн.

Як повідомляється в переданому УНІАН повідомленні, надходження від продажу в Києві та Харкові становили 90% і 10% у загальному обсязі продажів компанії відповідно.

Надходження від продажів ТММ спрямовує на обслуговування банківських кредитів, сплату податків, виплату заробітної плати та будівництво поточних проектів компанії.

Як повідомляв УНІАН, девелоперсько-будівельна компанія ТММ у 2012 році збільшила обсяг будівництва в грошовому виразі втричі в порівнянні з 2011 роком - до 281 млн грн.

У 2012 році надходження від продажів нерухомості в об'єктах ТММ збільшилися на 24% порівняно з 2011 роком - до 201 млн грн.

Довідка УНІАН. «ТММ» - девелоперсько-будівельна компанія повного циклу. Компанія працює на будівельному ринку України з 1994 року. Основні види діяльності - будівництво житлових комплексів «під ключ», а також офісних, торгових і промислових об'єктів. З моменту заснування компанія реалізувала 32 проекти нерухомості загальною площею понад 600 тис. кв. м у Києві, Харкові, Житомирі та Ялті.

Глобальні депозитарні розписки компанії ТММ котируються на Open Market Франкфуртської фондової біржі з травня 2007 року.