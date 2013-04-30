«Альтком» підписав контракти на будівництво двох мостів та аеропорту у Туркменістані

ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком», що входить до фінансово-промислової групи «Альтком» підписало три контракти на будівництво великих інфраструктурних об'єктів у Туркменістані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Альткому», дані контракти підписані 25 квітня з «Туркменавтойоллари» («Туркменські автодороги») на будівництво автодорожнього мосту загальною довжиною 1,6 тис. м, з «Туркмендемірйоллари» (Туркменські залізниці) на будівництво залізничного мосту загальною довжиною 1,75 тис. м і «Туркменховайоллари» (Державна національна служба - Туркменські авіалінії) на будівництво міжнародного аеропорту пропускною здатністю 500 пасажирів на годину.

Фахівці компанії вже розпочали роботу на об'єктах - проводиться заготівля матеріалів, будуються побутові приміщення для персоналу, на будмайданчик завозиться техніка, монтуються бетонно-змішувальні вузли, виконується весь комплекс підготовчих робіт, а також роботи нульового циклу. На будівництві планується задіяти близько 600 українських і до 2 тисяч туркменських фахівців.

Завершення контрактів заплановано на 2016 рік: будівництво залізничного мосту та міжнародного аеропорту планується закінчити в лютому, а автодорожнього моста - у серпні 2016 року.

У прес-службі нагадали, що підписанню даних контрактів передували урочисті церемонії закладки пам'ятних капсул на будівництві аеровокзального комплексу, автодорожнього та залізничного мостів у місті Туркменабад (Туркменістан) у лютому 2013 року, в яких брали участь президенти України і Туркменістану.

Довідка УНІАН. Фінансово-промислова група «Альтком» створена в 2000 році. Засновниками групи є Олександр Тесленко та Сергій Павлічев. Компанія займається видобутком, виготовленням і переробкою будівельної сировини і матеріалів, проектуванням, промисловим і цивільним будівництвом, а також будівництвом автодоріг. До групи входять підприємства «Альтком-Керам», «Альтком-Нерудпром», «Альтком-Стоун», «Альтком Інвест-буд», «Альтком-Трансмеханізація», «Альтцем» і «Дорожнє будівництво «Альтком». ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком» спеціалізується на будівництві і реконструкції доріг, мостів і злітно-посадочних смуг.