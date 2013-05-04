Засідання президії Асоціації міст-володарів Призу Європи відбудеться в Харкові

У Харкові в жовтні 2013 року відбудеться засідання президії Асоціації міст-володарів Призу Європи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста Ігоря Терехова.

За його словами, відповідне рішення 3 травня було ухвалене у німецькому місті Вюрцбург, де проходить Генеральна асамблея Асоціації міст-володарів Призу Європи, в якій беруть участь 72 міста.

«Під час засідання обговорювалося питання проведення наступного засідання президії, яке повинно пройти у жовтні 2013 року. Обирали між Харковом і французьким Нансі, і з перевагою у чотири голоси ми виграли! За нас віддали голоси Анкара, Катовіце, Ченстохова та інші міста. Таким чином, наступне засідання президії Асоціації міст-володарів Призу Європи відбудеться у Харкові», - наголосив І.Терехов.

Довідка УНІАН. Асоціація міст-володарів Призу Європи була заснована 25 березня 1984 року у місті Удіне (Італія). Організація є добровільним об'єднанням всіх міст-володарів Призу Європи. Її метою є встановлення тісних зв'язків між членами організації. Мінімум один раз на рік члени асоціації зустрічаються в одному з міст-володарів Призу Європи. Ці зустрічі - можливість обмінятися досвідом і розширити співпрацю. Акцент робиться на просуванні ідей європейської єдності та міжнародного розуміння.