Вартість житла на первинному ринку Києва у квітні знизилася на 1,5%

Середня вартість житла на первинному ринку нерухомості Києва в квітні 2013 року порівняно з березнем п.р. знизилася на 1,54% - до 13 136 грн/кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична Нерухомість».

Водночас, за рік (з квітня 2012 року по квітень 2013 року) ціни на квартири у новобудовах Києва зросли на 0,4%.

За оцінками аналітиків порталу, якщо у березні дешевшали квартири економ- і бізнес-класу, то в квітні вони подорожчали, а істотно знизилися ціни на квартири преміум-сегменту, через що і було зафіксовано зниження середніх цін на первинному ринку нерухомості Києва.

Зокрема, у квітні житло економ-класу подорожчало на 1,2%, до 10 078 грн/кв. м, бізнес-класу – зросло в ціні на 0,29%, до 15 228 грн/кв. м, преміум-класу – подешевшало на 1,4%, до 21 150 грн/кв. м.

За даними порталу, у квітні до продажу пропонувалися квартири 65 операторами у 125 об'єктах. Пропозиція квартир у квітні у загальній площі і грошовому вираженні на ринку новобудов Києва знизилася на 6,2% і 7,5% відповідно щодо березня 2013 року. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 60%. Новобудови бізнес-класу становлять 26% загальної кількості, преміум-класу – 14%. За місяць частка новобудов бізнес-класу зменшилася на 1%, а преміум-класу - зросла на 1%.

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва здійснюється ІАП «Столична Нерухомість» щомісячно на підставі даних, наданих у відділах продажів інвестиційний-будівельних компаній.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Столичної Нерухомості», середня вартість житла на первинному ринку нерухомості Києва у березні 2013 року порівняно з лютим знизилася на 0,88% - до 13 341 грн/кв. м.