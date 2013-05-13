Генпрокуратура витратить на ремонт своїх будівель 10 млн грн

Генеральна прокуратура України 7 травня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Будвест Україна» на поточний ремонт будівель ГПУ на загальну суму 10,00 млн грн.

Про це повідомляє інтернет-ресурс «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

За даними видання, у травні-липні мають відремонтувати п’ять офісів Генпрокуратури за адресами: Різницька, 13/15, Гусовського, 9, Грінченка, 3-Б, авіаконструктора Антонова, 2-А, Борисоглібська, 18.

Передбачено облицювання і штукатурення стін, підлог, підвісних стель, заміну дверей, сантехніки, електропроводки тощо.

Видання інформує, що засновниками фірми «Будвест Україна» є Павло Трохимчук, Євген Шадура і Сергій Тихомиров.

З 2010 року у «Віснику держзакупівель» було опубліковано дані про будівельні роботи, замовлені Генпрокуратурою, щонайменше на 208,06 млн грн.