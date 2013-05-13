Кияни у квітні сплатили за житлово-комунальні послуги більш ніж на 99%

У квітні 2013 року серед будинків усіх форм власності, які обслуговуються у комунальному підприємстві «Головний інформаційно-обчислювальний центр», рівень сплати з урахуванням погашеної заборгованості дещо підвищився порівняно з минулим місяцем (98,31%) і становить 99,36%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, порівняно з минулим роком цього ж періоду він становив лише 95,6%.

Міська влада відзначає, що збільшився рівень сплати з урахуванням погашеної заборгованості і серед будинків комунальної форми власності - він становить 99,90%. Перевищено стовідсотковий рівень сплати серед будинків комунальної форми власності у Дніпровському (105,48%), Голосіївському (102,97%), Печерському (100,42%) та Дарницькому (100,32%) районах.

Рівень поточної сплати серед будинків комунальної форми власності становить 92,33%. У лідерах – Дніпровський (96,84%), Голосіївський (95,83%) та Дарницький (93,28%) райони.

На останніх позиціях цього місяця опинилися Солом’янський та Святошинський райони. Вони займають останні позиції як за поточним рівнем оплати за спожиті житлово-комунальні послуги, так і за рівнем оплати з врахуванням погашеної заборгованості.

Крім того, рівень сплати з врахуванням погашеної заборгованості серед будинків ЖБК та ОСББ, що обслуговуються у КП «ГІОЦ», у квітні також вищий, ніж у березні, і досяг 99,41% та 97,86% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 року серед будинків усіх форм власності, які обслуговуються комунальним підприємством «Головний інформаційно-обчислювальний центр», рівень сплати за комунальні послуги з урахуванням погашеної заборгованості дещо підвищився порівняно з минулим місяцем і становив 98,31%.

У лютому 2013 року рівень сплати з урахуванням погашеної заборгованості серед будинків, які обслуговуються в ГІОЦ, становив 96,83%.