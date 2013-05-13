Мінрегіон планує залучити 15 млрд грн у міжнародних фінансових організацій

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України має намір залучити близько 15 млрд грн у міжнародних фінансових організацій на реконструкцію і модернізацію об'єктів житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Темник на брифінгу у понеділок.

За його словами, міністерство провело переговори з низкою міжнародних фінансових установ про можливість залучення коштів на розвиток ЖКГ.

Темник нагадав, що цього року планується завершити проект Світового банку «Розвиток міської інфраструктури» на суму 140 млн дол.

«Ми відпрацювали близько 2 тисяч проектів, які ми запропонували для продовження співпраці зі Світовим банком. Вони планують подовжити нам реалізацію наступного проекту. Він називатиметься «Розвиток міської інфраструктури-2» і буде спрямований на водопостачання і водовідведення, тверді побутові відходи. Також вони запропонували нам проект з теплопостачання, де планується залучити близько 300 млн дол.», - сказав міністр.

Крім того, відпрацьовується проект спільно з Європейським інвестиційним банком з водопостачання, водовідведення, теплопостачання, енергоефективності громадських будівель, з твердими побутовими відходами і з вуличного освітлення.

За словами Темника, Європейський банк реконструкції і розвитку запропонував до реалізації проект по водопостачанню і водовідведенню.

«Всього ми вже напрацювали пропозицій про можливість залучення коштів близько 15 млрд грн. Ці кошти, які, зокрема, планується залучити під державні гарантії», - повідомив міністр.

Він уточнив, що схема повернення інвестицій передбачає, що кошти від економії енергоресурсів за незмінних тарифів через реконструкцію і модернізацію об'єктів ЖКГ накопичуватимуться на спеціальних рахунках, з яких повертатимуться інвесторам. Залишок коштів направлятиметься на реінвестування.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України відпрацьовує з міжнародними банками питання залучення 1,5 млрд євро на модернізацію підприємств житлово-комунального господарства.

Програма активізації економіки на 2013-2014 роки передбачає залучення на 2013 рік 50 млрд грн під державні гарантії. Зокрема, на 2013 рік на ЖКГ заплановано 11 млрд грн.