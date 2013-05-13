Кабмін схвалив скорочення термінів надання техумов для будівництва з 15 до 10 днів

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив законопроект про внесення змін до Закону «Про регулювання містобудівної діяльності», що скорочує терміни надання технічних умов для будівництва з 15 до 10 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Темник на брифінгу в понеділок.

«Сьогодні ми на Кабміні прийняли зміни до закону про основи містобудівної діяльності, де скоротили терміни надання технічних умов з 15 до 10 днів, і низку інших заходів для можливості залучення інвестицій у будівельну галузь», - сказав Темник.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня 2011 року набув чинності Закон “Про регулювання містобудівної діяльності”. Верховна Рада прийняла цей документ 17 лютого 2011 р.

У січні 2012 року Мінрегіон заявило про завершення на законодавчому рівні реформи містобудівної діяльності, яка передбачає спрощення дозвільних процедур з будівництва.