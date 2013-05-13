Мінрегіон направить 2 млрд грн на заміну 4 тисяч ліфтів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України планує направити 2 млрд грн на відновлення роботи 4 тисяч ліфтів у країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Темник на брифінгу в понеділок.

Він уточнив, що така сума фінансування закладена у Програму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

«Програмою передбачено, що ми маємо повністю замінити 4 тисячі ліфтів, які зараз простоюють, і модернізувати 700 ліфтів», - сказав Темник.

Міністр відзначив, що з регіонами планується відпрацювати спільні програми, в яких визначити, скільки необхідно залучити державних коштів, а скільки – інвестиційних.

«Кожна територія має визначитися, яким шляхом вони підуть», - додав він.

За даними Мінрегіону, термін експлуатації близько 25% з 92 тисяч ліфтів, які експлуатуються в Україні, перевищує 25 років.

Також очільник Мінрегіону повідомив про плани до кінця поточного року завершити установку на підприємствах ЖКГ приладів технологічного обліку води і тепла.

«Дуже важливим є завдання до кінця 2013 року завершити оснащення приладами технологічного обліку. Ми плануємо, що за 2-3 роки ми повністю зможемо встановити прилади обліку як теплової енергії, так і води. Для цього заплановано на теплову енергію встановити близько 5,8 тисяч приладів обліку, на воду — близько 23,5 тисяч», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 року віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул заявив, що уряд розпочне масштабну програму модернізації централізованих систем тепло- і водопостачання і водовідведення, обладнання будівель сучасними приладами обліку і капітального ремонту ліфтів.