Гендиректором «ЕСТА Холдингу» призначено її колишнього виконавчого директора

Генеральним директором компанії «ЕСТА Холдинг», управляючої компанії групи «ЕСТА» - холдингу нерухомості групи СКМ, призначений її колишній виконавчий директор Максим Громадцов, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

У рамках своїх повноважень Громадцов здійснюватиме операційне управління компанією, а також стратегічне управління ключовими активами та проектами групи «ЕСТА».

У прес-службі також повідомили, що Микола Нестеренко, який очолював «ЕСТА Холдинг» з 2008 року, призначений на посаду голови наглядової ради групи «ЕСТА». Основним завданням наглядової ради стане затвердження ключових стратегічних рішень бізнесу нерухомості групи СКМ, зокрема продаж-придбання активів, призначення на керівні посади.

Довідка УНІАН. Компанія «ЕСТА Холдинг» - керуюча компанія групи «ЕСТА» - холдингу нерухомості групи СКМ. Виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної та житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі «Донбас Палас» (Донецьк), «Опера» (Київ), Park Inn (Донецьк), БЦ «Пушкінський» (Донецьк), друга черга БЦ «Леонардо» (Київ), логістичний комплекс (Дніпропетровськ ), проект реконструкції ЦУМу на стадії реалізації (Київ). Крім того, до групи входить компанія «ЕСТА Проперті Менеджмент», основним завданням якої є управління та експлуатація функціонуючих офісних приміщень.