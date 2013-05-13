Мінрегіон планує на 50% скоротити споживання газу підприємствами ЖКГ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України має намір розробити загальнодержавну програму з переходу підприємств житлово-комунального господарства на альтернативні види палива і скорочення на 50% протягом двох років споживання природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Темник на брифінгу в понеділок.

За його словами, Програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки передбачає перехід підприємств ЖКГ на альтернативні види палива і скорочення споживання газу.

«Є відповідне доручення, яке ми зараз відпрацьовуємо щодо 50-відсоткового скорочення протягом 2 років природного газу. До кінця червня будуть відпрацьовані такі програми по кожній території. Потім вони будуть зведені у загальнодержавну програму», - сказав міністр.

Довідка УНІАН. За даними компанії «Укртрансгаз», Україна у січні-березні 2013 року скоротила споживання газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 9% - до 18,801 млрд кубометрів з 20,640 млрд кубометрів.

Об'єм споживання газу житлово-комунальним господарством залишається незмінним - на рівні 8,8 млрд куб. м на рік.