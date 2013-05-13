Дев'ять регіонів України розпочали будівництво мікрорайонів доступного житла

В Україні на дев'яти земельних ділянках із 43 відібраних почалося будівництво житлових мікрорайонів, які можуть брати участь у державних програмах забезпечення житлом громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Темник на брифінгу в понеділок, 13 травня.

«Вже розпочато будівництво на 9 земельних ділянках у Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Миколаєві, Одесі, Харкові, Севастополі, Києві і Київській області», - сказав міністр.

Темник уточнив, що йдеться про будівництво мікрорайонів.

За його словами, на 43 земельних ділянках, планується збудувати близько 200 будинків на 22 тисячі квартир.

«Зараз 23 тисячі сімей відпрацьовують свою участь у цих програмах. На реалізації є 3 тисячі квартир у будинках, введених в експлуатацію. Участь у програмах беруть 392 житлові будинки на 16 тисяч квартир», - сказав Темник.

Міністр пояснив, що будівництво мікрорайонів відбувається комплексно, за участі держави, місцевих влад та інвесторів.

Також міністерство відпрацювало і надає регіонам типові проекти для будівництва житла.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2012 року Мінрегіон заявляв про те, що для будівництва житла у регіонах місцевими владами відібрано 628 майданчиків на 1,7 тис. га землі, забезпечених інженерною інфраструктурою.

Для масового будівництва доступного житла планувалося створити державного замовника. Також розглядалася ідея про те, що для будівництва у регіонах замовниками можуть виступати місцеві органи влади.