У Києві перевірять реконструйовані торгові центри

Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю в Києві веде перевірку торгових центрів, в яких було проведено реконструкцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник інспекції Держархбудконтролю в Києві Сергій Кучер журналістам у вівторок.

За його словами, інспекція продовжує перевірку ТРЦ «Караван» у Києві і виписала розпорядження зі сплатою штрафу і вимогою припинення експлуатації об'єкту.

«На даний момент новий власник вийшов на контакт і повною мірою розробляє проектну документацію, щоб узаконити дану реконструкцію», - сказав Кучер.

Він додав, що у торговому центрі проведено реконструкцію фасадів і надбудовано внутрішні антресолі. «У нас більше питань не до фасадів, а до антресолей», - уточнив начальник інспекції ДАБК у Києві.

Кучер також повідомив, що у стадії узаконення реконструкції або добудов також перебувати розважальний центр «Ультрамарин».

Як повідомлялося в ЗМІ, Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю в Києві вимагала закрити торгові центри «Караван», «Магеллан» і «Ультрамарин», а також цілу низку ресторанів через відсутність дозвільної документації.

Власники мали закрити ТРЦ і ресторани, виплатити штраф, доопрацювати і погоджувати документацію і лише після цього відкрити їх знову.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України дозволив компанії DCH харківського бізнесмена Олександра Ярославського придбати частку у керуючої компанії мережі ТРЦ «Караван».