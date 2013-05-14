Вілкул: квартири за програмами доступного житла можуть подешевшати на 20-40%

Вартість квартир, що будуються в рамках програм «Доступне житло», може зменшитися на 20-40% в результаті економії на проектах, безкоштовного виділення землі й підведення інженерних комунікацій за рахунок бюджету.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул, повідомили УНІАН у секретаріаті Кабінету Міністрів.

За його словами, з початку року кількість будівельних майданчиків у рамках реалізації програм «Доступне житло» зросла в 9 разів. Сьогодні розроблено 77 проектів багатоповерхових будинків на понад 6,6 тисяч квартир.

Зокрема, будівництво доступного житла ведеться в Дніпропетровську (житловий масив Лівобережний), Донецьку (вул. Багратіона), Київській області (Вишгород, вул. Набережна), Львові (вул. Роксолани), Миколаєві (вул. Цивільна), Одеській області (Южне, II мікрорайон), Харкові (вул. Дача), Києві (4А мікрорайон житлового масиву Позняки), Севастополі (КАмишова бухта).

Вілкул зазначив, що для зниження вартості житла Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробило проекти будівництва повторного застосування, що зменшує витрати на проектні розробки.

Також у регіонах за рахунок бюджету підводяться комунікації (електричні мережі, мережі водопостачання й водовідведення) до будівельного майданчика. Крім того, під будівництво в рамках програм «Доступне житло» безкоштовно виділяється земля. Це дозволяє на 20-40% скоротити вартість квадратного метра житла в цих будинках.

За даними Вілкула, всього в регіонах уже підготовлено 43 земельні ділянки для будівництва 194 житлових будинків загальною площею понад 1,2 млн кв. м на 22 тисячі квартир.

Як повідомляв УНІАН, в Україні на дев'яти земельних ділянках із 43 відібраних почалося будівництво житлових мікрорайонів, які можуть брати участь у державних програмах забезпечення житлом громадян.